Scommesse | l' ultimo scandalo che travolge il calcio italiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L'unica consolazione, molto parziale, è che agli atti non risulta nulla che faccia pensare a una riedizione deldegli anni '80 e neppure di qualche tentativo di taroccamento delle partite visto, raccontato e punito nella prima parte degli anni Duemila. Almeno questo dovrebbe essere stato risparmiato altravolto dall'inchiesta della Procura di Torino sul betting illegale che ha in un battito di ciglia esondato arrivando con la sua onda lunga fino a Coverciano. La sede del ritiro della nazionale che prepara la doppia sfida con Malta e Inghilterra e che avrebbe bisogno di concentrarsi solo campo e non pensare ad altro. L'immagine della volante della Polizia che varca i cancelli, le foto rubate dei due calciatori convocati a colloquio dagli investigatori, la decisione legittima della Figc di ...

Questo l'messaggio di Fabrizio Corona sui social di dillinger news sullo scandaloche ha colpito al momento, dopo il giocatore della Juventus Nicolo' Fagioli anche Sandro Tonali e ...

Momento delicatissimo per Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. I tre calciatori in questione, nelle ultime ore, si sono resi protagonisti per vicende avvenute fuori dal rettangolo di gioco.Fagioli, Zaniolo e Tonali accusati di betting illecito, la Polizia che entra a Coverciano e il timore che si sia solo all'inizio. Il pallone tricolore finisce di nuovo in prima pagina ...