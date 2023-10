Scommesse illegali | Zaniolo e Tonali lasciano il ritiro della Nazionale

(Di venerdì 13 ottobre 2023) A causa disu siti webil calcio italiano rischia l’ennesima bufera. Ben 3 giocatoriguidata da Luciano Spalletti avrebbero infatti effettuato, secondo le accusemagistratura, puntate illecite. Dopo l’inchiesta con oggetto Nicolò Fagioli, nel mirinoprocura di Torino per “su piattaforme“, ecco finire al centro dell’attenzione Nicolòe Sandro. A svelare i loro nomi è stato l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Intorno alle 18.30 del 12 febbraio i due calciatori hanno lasciato ilche a Coverciano (Firenze) si sta preparando alla partita con Malta (14 ottobre) per ...

... violando il ritiro della Nazionale e sconvolgendo la preparazione delle prossime partite dell'Italia gettando sugli azzurri l'ombra delle. A torchiarli ci hanno pensato, subito ...

Siti illegali e malavita: i pm sequestrano telefoni e tablet di Tonali e Zaniolo La Gazzetta dello Sport

Non solo Tonali, Zaniolo e Fagioli: gli altri 10 giocatori coinvolti nelle scommesse illegali Open

Altro annuncio, legato all'inchiesta delle scommesse illegali, di Fabrizio Corona: "Dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali. Oggi un altro giocatore, gioca nella Roma" ha annunciato su Instagram. Alle ore 14, ...Momento delicatissimo per Nicolò Fagioli, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. I tre calciatori in questione, nelle ultime ore, si sono resi protagonisti per vicende avvenute fuori dal rettangolo di gioco.