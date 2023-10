Scommesse illegali | l' ombra del riciclaggio di denaro Organizzazioni mafiose dietro a calcio | tennis ed eSports

(Di venerdì 13 ottobre 2023) I sitidisono al centro dei riflettori. Ma il problema va al di là dei calciatori che per passione per il gioco possano aver puntato su questo o quel match. Segui su affaritaliani.it

Un mercato da 18,5 miliardi di euro e decine di migliaia di ...

Non solo Tonali, Zaniolo e Fagioli: gli altri 10 giocatori coinvolti nelle scommesse illegali Open

I siti illegali di scommesse sono finiti al centro dei riflettori nelle ultime ore. Ma il problema va molto al di là di questo o quel calciatore che per passione per il gioco possa aver puntato su ...Zalewski, Fagioli, Zaniolo e Tonali sarebbero coinvolti nel presunto scandalo scommesse. Zaniolo, tornato in Inghilterra, si difende con l'aiuto dell'avvocato di Antonio Conte.