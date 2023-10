Scommesse illegali | l’Italia del calcio sconvolta da un nuovo scandalo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ilitaliano rischia di essere travolto da un altro. Sia chiaro: non si tratta – per ora – di, di partite truccate. Bensì di puro gioco d’azzardo,piazzate su piattaformeda parte di calciatori professionisti tesserati Figc. Confermato ad oggi (venerdì 13 ottobre, ndr) il coinvolgimento di tre giocatori della Nazionale Italiana: Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Ad indagare la Procura di Torino, che ha aperto un’indagine a fine agosto, in seguito all’autodenuncia del centrocampista della Juventus Fagioli. Membri delle forze dell’ordine si sono recati giovedì nel ritiro degli Azzurri a Coverciano per interrogare gli altri due indagati, che di comune accordo con la Federazione hanno abbandonato il gruppo di calciatori ...