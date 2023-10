Scommesse illegali | Corona sgancia un’altra bomba | coinvolto calciatore della Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Fioccano i nomi dei calciatori coinvolti nel casosu piattaforme online. Si è partiti con Nicolò Fagioli, centrocampistaJuventus, primo ad ammettere di avere di averle fatte sul calcio (seppur non su Juventus e Cremonese). Nella serata di ieri, dopo le prime rivelazioni di Fabrizio, la polizia è entrata a Coverciano, sede del ritiroNazionale, per parlare con Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, gli altri due calciatori che il ‘Re dei paparazzi’ ha tirato in ballo nella vicenda. Le accuse a loro carico sono da verificare. Ma non è finita qui. Pronto il 4° nome: “gioca nella” Fabrizioè pronto a rivelare il quarto nome. Il ‘Re dei paparazzi’ ha dato appuntamento alle ore 14:00 per svelare ...