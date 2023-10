Scommesse | Gravina | “Ludopatia piaga sociale | abbiamo agito con coerenza e per il bene degli azzurri”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “È evidente che purtroppo sia una vicenda improvvisa, è meglio essere chiari altrimenti rischiamo di incorrere in una serie di errori di valutazione.risposto con grande sensibilità e, con grande rispetto per le istituzioni, per i ragazzi e per la maglia azzurra“. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele, intervenuto durante l’evento “Gli Stati generali del calcio italiano” in corso di svolgimento nel Festival dello Sport 2023, a Trento. Il numero 1 del calcio italiano si riferisce alla vicenda dell’inchiesta sulleillegali che coinvolge, tra gli altri, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, ieri raggiunti a Coverciano dagli agenti che gli hanno notificato gli atti di indagine e che, successivamente, sono stati lasciati liberi di fare rientro nelle rispettive sedi, lasciando così ...