Scommesse | Di Lello | «i club rischiano un punto di penalizzazione Se sapevano | cambia tutto»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il caso, che coinvolge Tonali, Zaniolo, Zalewski e Fagioli, emerso dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona sarà una grande macchia del calcio italiano. Marco Di, ex procuratore della Figc, ha parlato ai microfoni diNuovo Sport Show per spiegare: «Il caso di calcioè l’ennesima tegola per il movimento italiano. E’ una spia che deve preoccupare, ci sono troppi fronti aperti. Ora vedremo gli sviluppi giudiziari, ma emerge una prassi diffusa e fa davvero male: sono ragazzi di 20 anni, che guadagnano milioni di euro. Cosa spinge giovani così a scommettere queste cifre, mettendo a rischio la propria carriera. C’è un problema etico, di ludopatia e di educazione. Non è possibile che chi ha giàdeve violare la legge per sentire adrenalina in più». Una delle domande che ...