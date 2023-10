Scommesse | Corona | “prove su Zaniolo in tv Zalewski? La madre nei messaggi…”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Fabrizio, con le sue rivelazioni sul casoonline su piattaforme illegali, sta scuotendo il mondo del calcio italiano. Fagioli, Tonali,i calciatori tirati in ballo dall’imprenditore ed ex fotografo che si è detto in possesso di nuovi nomi (50 addirittura!) ed è stato ascoltato dalla questura di Milano come persona informata dei fatti.in tv Fabrizioha annunciato l’intenzione di andare in tv per parlare del caso. Lo farà martedì 17 ottobre, giorno della partita fra Italia e Inghilterra, presso la trasmissione “Avanti popolo” condotta da Nunzia de Girolamo su Rai 3: “martedì andrò da Nunzia de Girolamo e racconterà tutto sulledella storia di, con tutti i ...