Scommesse | Corona ‘declassa’ la Juventus | “è da retrocessione” | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il calcio italiano trema. Il riferimento è ovviamente al casoillegali e al coinvolgimento di altri calciatori. Dopo l’indagine sul centrocampista juventino Nicolò Fagioli, sono emersi altri due nomi: Nicolò Zaniolo dell’Aston Villa e Sandro Tonali del Newcastle. Secondo le ultime notizie sarebbero addirittura 10 i calciatori coinvolti nello scandalo. L’ultima bomba è stata sganciata sempre da Fabrizio, intervistato in diretta da Tancredi Palmeri di Sportitalia: “non ci sono soltanto Tonali e Zaniolo. Ci sono anche altri sportivi, non calciatori. Lasapeva di Fagioli dal 1° agosto, tanto è vero che nella tournée in America si è inventata una scusa per non portarlo, cercando di ripulirlo. Leggi anche Serie A, lo scandalo si allarga: "10 calciatori ...