Sclerosi multipla | neurologo Bergamaschi ' cladribina riduce indici infiammazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - "Da alcuni anni stiamo imparando che i neurofilamenti sono, probabilmente, tra i biomarcatori rappresentativi sia dell'attività infiammatoria di malattia sia della neurodegenerazione. Avere una molecola" come, "in grado di ridurre i livelli di questi biomarcatori rappresenta un segnale molto forte". Lo ha detto Roberto, responsabile del centro di ricerca sulladel dipartimento di Neurologia generale di Irccs Fondazione Mondino di Pavia, a margine del IX Congresso Ectrims- Actrims, organizzato dal Comitato europeo per il trattamento e la ricerca sulla(Ectrims) con la collaborazione dell'omonimo comitato americano (Actrims) ed il supporto dell'Associazione italiana...