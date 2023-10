Sciopero trasporti 20 ottobre 2023 | treni garantiti Trenord e Trenitalia | Atm | aerei | scuola

Autolinee Toscane informa che è pervenuta proclamazione dida parte di CUB, in adesione allogenerale indetto da CUB, ADL COBAS VARESE, SGB e SICOBAS a livello nazionale, di 24 ore per venerdì 20 ottobre . L'azienda comunica che '...

Sciopero trasporti, oggi si fermano i tassisti AGI - Agenzia Italia

Venerdì da bollino nero quello che attende molti cittadini che viaggiano attraverso i mezzi pubblici: lo sciopero del 20 ottobre sarà generale.(FERPRESS) – Milano, 13 OTT – “Le scriventi Organizzazioni Sindacali in considerazione che: in data 23 giugno us si è tenuta la prima azione di sciopero in Trenord dalle 9.01 alle 17.00; in data 6 e 7 ...