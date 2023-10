Scienza | prima mappatura neuronale dell’area del cervello preposta al linguaggio

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Effettuata lain alta risoluzione della porzione delumanoal, l’area di Broca. La ricerca e’ stata realizzata da un team di istituzioni di ricerca internazionali fra cui, come unita’ italiana, il Laboratorio Europeo di Spettroscopie Non Lineari (LENS) con sede a Sesto Fiorentino (Firenze). I ricercatori italiani, associati al LENS, sono afferenti ai dipartimenti di Biologia, Fisica ed Astronomia, e Medicina Sperimentale e Clinica dell’Universita’ di Firenze, oltre che all’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle ricerche (Cnr-Ino). I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances. Il team – il cui responsabile scientifico per l’unita’ italiana e’ Francesco Saverio Pavone, docente di ...