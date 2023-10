(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Adnkronos Salute) - "Favorendo una longevità in salute e prevenendo le malattie croniche non trasmissibili, lacomporta una rilevante riduzione dellasanitaria. Inoltre, gli alimenti locali e di stagione sono più economici rispetto a quelli fuori stagione e a

'Ma oggi in Italia la segue solo una percentuale minoritaria della popolazione' "La filiera agroalimentare italiana - ha proseguito- è un prezioso patrimonio della nostra terra ed è ...

Sanità: Schillaci, 'seguire dieta mediterranea riduce spesa Ssn' Adnkronos

Schillaci, la dieta mediterranea è salutare ma pochi la seguono Agenzia ANSA

Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel suo intervento al Villaggio Coldiretti ... Perché "oggi in Italia solo una percentuale minoritaria della popolazione segue i principi della dieta ...La dieta mediterranea è il regime alimentare che comporta maggiori benefici per la salute, ma ne segue i principi solo una parte minoritaria degli italiani, per questo è importante puntare sull'educaz ...