Scarichi delle fogne in mare? Per sanare bastano centocinquanta euro di multa

(Di venerdì 13 ottobre 2023)di ammenda: questa è la pena terribile comminata, con l’avallo della Cassazione, a chi ha permesso per anni che ildi Termoli (Molise) venisse inquinato dagli, non trattati e maleodoranti, della fognatura comunale direttamente immessi insenza adeguata depurazione. Come quando, ad esempio, “il 12 settembre 2015 veniva riscontrata la presenza di una chiazza di colore marrone scuro emergente dal fondale marino, in prossimità della scogliera e nella parte posteriore del muro frangi flutti del porto; tale evenienza era dipesa dalla rottura della condotta del depuratore, in quanto i reflui dovevano essere rilasciati depurati alla distanza di circa due chilometri dalla costa, mentre nel caso di specie veniva rilevata una macchia fungiforme maleodorante a poca distanza ...