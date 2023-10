Scappa get out | una trappola mortale

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023)GET OUT Italia 2 Mediaset ore 21.15 con Daniel Kaluuya, Allison Williams e Catherine Keener. Regia di Jordan Peele. Produzione USA 2017. Produzione USa 2017. Durata: 1 ora e 44 minuti LA TRAMA Un giovanotto nero convive da anni con una ragazza bianca. L'unione ormai è consolidata. Tanto che lei preme per presentarlo ai genitori. Lui tituba . Si tratta di una famiglia di ricconi del Sud. Ma lei lo rassicura: papà ha votato per Obama. Lui alla fine le dà retta. L'incontro avviene ed è cordialissimo. Non può sapere il tapino di essersi infilato in una. E che la ragazza è complice. PERCHE' VEDERLO perchè è una favola horror tra le più inventive e inquietanti. Dopo che uno l'ha vista non stupisce se ha preso l'Oscar per la migliore sceneggiatura. L'afroamericano Jordan Peele avrebbe ...