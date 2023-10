Scappa – Get Out | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di venerdì 13 ottobre 2023)– Get OutUna Rose armata sorprende Chris con Walter, che è posseduto da Roman. Chris usa il flash del suo telefono per neutralizzare Roman, permettendo a Walter di riprendere il controllo del suo corpo. Walter prende il fucile di Rose e le spara allo stomaco prima di spararsi. Chris inizia a strangolare Rose, ma non riesce a ucciderla. Le sirene della polizia si avvicinano e Rose grida aiuto. Tuttavia, il conducente si rivela essere Rod, che si allontana con Chris mentre Rose viene lasciata sanguinante sulla strada. Poco prima, quando Jeremy viene a prendere Chris per l’intervento, si scopre che Chris ha bloccato l’innesco dell’ipnosi tappandosi le orecchie con un’imbottitura di cotone presa dalla sedia. Chris colpisce Jeremy con una palla da bocce e si dirige verso la sala operatoria dove Dean sta per eseguire l’intervento sostituendo ...