Scappa – Get Out | come finisce il film?

(Di venerdì 13 ottobre 2023)– Get Outcon Rose che viene colpita da un colpo di fucile e Chris che cerca di strangolarla per ucciderla una volta per tutte. Quando i due vedono arrivare una macchina della polizia, la ragazza crede di poterlo accusare di aggressione, invece di autodifesa, facendo leva sul fatto che Chris sia afroamericano. Tuttavia dalla vettura esce Rod, amico di Chris. I due se ne andranno, lasciando Rose a morire dissanguata. La trama delè basata su Chris (Daniel Kaluuya), un ragazzo afroamericano che passa un paio di giorni a casa dei genitori della sua nuova ragazza, Rose (Allison Williams). Questi ultimi danno più volte dimostrazione di essere così interessati al colore della sua pelle da risultare inquietanti, finché la madre della ragazza, Missy (Catherine Keener), non arriverà a ipnotizzarlo per rinchiuderlo in uno ...

Formatosi come attore comico, Jordan Peele ha sbalordito tutti quando nel 2017 ha portato al cinema il suo esordio come regista: Scappa – Get Out (qui la recensione). Non una commedia bensì un horror, ...Oggi va in onda Scappa Get Out film 2017 diretto da Jordan Peele. Già dal titolo si comprende che sarà un horror ad alta tensione, ma con una piccola morale all’interno. Se vi piace il genere horror, ...