Scandalo scommesse | nelle chat di Fagioli i nomi di Zaniolo e Tonali | ' Ce ne sono altri'

Loè destinato a coinvolgere altre figure nel mondo del calcio. L'inchiesta condotta a Torino dalla sostituta procuratrice Manuela Pedrotta (Dda), per ora non riguarda ipotesi di ...

Scommesse: si allarga lo scandalo, chat di Fagioli inguaia altri 10 giocatori Virgilio Sport

Scandalo calcioscommesse, quali conseguenze per calciatori ... almeno quella mossa nei confronti di Fagioli, riguarda anche l’aver scommesso su siti illegali. Facciamo il punto della situazione ...Scoppia lo scandalo delle scommesse nel mondo del calcio, e non è la prima volta. A differenza del passato non si parla di partite truccate, di giocatori e dirigenti corrotti. Sono scommesse clandesti ...