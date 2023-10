Scaloni | «Lautaro Martinez e Alvarez? Grande gara | si completano»

(Di venerdì 13 ottobre 2023)soddisfatto della partita die Julian, partiti in coppia titolari nel successo dell’Argentina contro Paraguay SODDISFATTO ? Lionelin conferenza stampa ha elogiato gli attaccanti di Inter e Manchester City: «Si parla tanto del doppio 9…e Juliansono due attaccanti totalmente diversi. Il primo è più centrale e il secondo contribuisce molto nei movimenti sulle fasce. Sia vicenda. Possono giocare insieme. Io L’ho sempre detto. Hanno giocato unapartita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...

ha detto di averlo visto "bene" e "sciolto" nell'allenamento di martedì e deciderà soltanto all'ultimo minuto. Il ct potrebbe partire con un attacco composto da Julian Alvarez,...

Scaloni: "Lautaro ha preso una botta alla tibia, ma sta bene. Lui titolare con Alvarez Vedremo" Fcinternews.it

Scaloni: "Lautaro ha preso una botta ma sta bene. E può giocare in coppia con Julian Alvarez" TUTTO mercato WEB

La sosta per le nazionali è da sempre un buon momento non solo per tirare il fiato e riordinare le idee, ma anche per elaborare riflessioni e trarre spunti sull’andamento di ...Nella notte italiana, alle ore 01:00, scende in campo l'Argentina contro il Paraguay, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. Nella nazionale campione del mondo parte ancora ...