Sbanda con l’auto e finisce in un fossato | morto 65enne ad Acilia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ostia – Ancora una vittima sulle strade di Roma, questa volta nel X Municipio. Adinfatti, tra via di Macchia Saponara e via Ortolani, un uomo di 65 anni ha perso il controllo della sua macchina, che una Citroen C3, cadendo in un. I soccorsi sono immediatamente giunti sul posto, ma nonostante i disperati soccorsi, per il conducente non c’è stato nulla da fare da fare. Il fatto è accaduto intorno alle 6 del mattino. Sul posto è giunta la Polizia Locale del X Gruppo Mare. I vigili stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo le prime indiscrezioni, al momento non sembrerebbero essere coinvolti altre macchine. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...