Sapevano cosa fare Un generale del Mossad racconta l’assalto di Hamas

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nellanciato nel Sud di Israele dasabato scorso, giorno di Simchat Torah, la prima ora è stata fondamentale. “esattamente che”. Arlo a Formiche.net è unisraeliano, esperto di terrorismo, che ha servito per 30 anni nell’Ufficio del primo ministro e nel. L’alto ufficiale ha chiesto di non rivelare nome e cognome per ragioni di sicurezza. Infatti, dopo l’attacco lanciato dall’organizzazione terroristica ha deciso, come molti suoi connazionali, di indossare di nuovo la divisa e presentarsi come volontario per difendere il proprio Paese. “Ci siamo sempre uniti davanti a queste sfide. Dobbiamo essere uniti. Siamo un solo Stato, un solo popolo, un solo esercito”, dice. “Non conosciamo ancora tutti i ...