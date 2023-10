Santa Marinella | Tidei incontra gli assegnatari delle case Ater

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 ottobre 2023)– Giovedì mattina, nell’Aula Consiliare di Via Cicerone, ha avuto luogo l’incontro tra il sindaco Pietro, l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio e gli ottoabitazionidi via Elcetina. “Ci assumiamo la responsabilità di consegnare le chiavi degli otto appartamenti al fine di consentire alle persone di prendere le misure e occuparsi del trasloco della mobilia. Purtroppo la lungaggine della consegna effettiva e definitiva non dipende dalla volontà del Comune, ma dalla mancanza di attivazione degli allacci idrici ed elettrici, che devono essere richiesti dall’. L’azienda è proprietaria degli immobili ed l’unico soggetto, in quanto intestatariautenze, che può richiedere ad Acea ...