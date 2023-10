Santa Marinella | al via la pulizia di tombini e caditoie

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 ottobre 2023)– E’ iniziata come ogni anno una capillare operazione didi tutti ie lepresenti nel territorio comunale di. Si tratta di interventi programmati ed eseguiti dai dipendenti Gesam e avviati dall’amministrazione comunale del sindaco Pietro Tidei e inseriti in un più vasto progetto di prevenzione e mitigazione del rischio di allagamenti. I mezzi speciali utilizzati dai dipendenti Gesam per questo tipo di intervento sono stati gi impegnati nel pulire idi quasi tutte le strade disenza tralasciare il lungomare Marconi via della Libertà, tanto per citarne alcune ma anche molte traverse della via Aurelia e la zona Valdambrini. Altri lavori ...