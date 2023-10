Sansepolcro | sequestrato impianto per la produzione di calcestruzzo

Leggi su lortica

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nella giornata di ieri i Carabinieri della Procura di Arezzo unitamente al colleghi della Stazione Carabinieri Forestale die al Dipartimento Arpat di Arezzo, hanno nuovamente interrotto, chiuso eun notospecializzato nelladi inerti per l’edilizia operante in Valtiberina. defaultLo stabilimento che in passato aveva subito conseguenze analoghe per violazioni ambientali era stato successivamente autorizzato a ripartire a condizione che adottasse tutte quelle misure previste nella propria autorizzazione atte a ridurre gli impatti derivanti dalle proprie lavorazioni industriali. Tuttavia dopo alcune reiterate segnalazioni attestanti polveri e dispersioni di reflui nell’area in oggetto e in quelle circostanti, i militari sono tornati presso lo stabilimento in questione ...