Sanità | Aurigemma | “Incontri mensili con i medici e chirurghi del Lazio”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma – “Ho incontrato idi Acoi(associazioneospedalieri), con cui abbiamo affrontato alcune problematiche della, che da anni attendono risposte. Ritengo fondamentale ascoltare e confrontarsi con chi tutti i giorni vive lalaziale, al fine di comprendere al meglio la realtà”. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del, Antonello. “Infatti, troppo spesso in passato sono state adottate misure e provvedimenti, che poi sono risultati distanti dalle reali esigenze – prosegue– . Proprio per questo, anche per evitare gli errori del passato, e per cercare di mettere in campo un’adeguata programmazione, abbiamo preso l’impegno di organizzare...