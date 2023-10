Sanchez titolare e il Cile risolve la pratica Perù | mai come all’Inter

Leggi su inter-news

è finita 2-0 e Alexisha giocato daal centro dell'attacco. Per l'attaccante dell'Inter un'ottima vittoria, la prima da giugno VITTORIA ?ha giocato tutta la partita con la maglia del, battendo il2-0. L'attaccante dell'Inter è stato schierato dal CT Berizzo al centro dell'attacco in un 4-3-3 supportato da Brereton e Valdes. La Roja ha vinto con due gol segnati nella seconda parte del secondo tempo: uno di Valdes al 74? e poi al 90? è arrivata anche l'autorete di Lopez a chiudere i giochi.con l'Inter non era mai riuscita a giocare una gara per intero in questa stagione. Sicuramente una buona notizia per quanto riguarda il suo status fisico.