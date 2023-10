Sanchez | «Io non sono un 9 | ma ci gioco per aiutare la squadra!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ha vinto nella notte con la maglia del suo Cile contro Perù. L’attaccante dell’Inter ha parlato del suo ruolo col CT Berizzo IN AIUTO ? Al termine del match contro il Perù, Alexisha parlato così in conferenza stampa: «Mi sento bene, a parte il fatto che siete abituati a vedermi davanti alla porta, ma chi capisce di calcio sa che giocare con le spalle e con la difesa chiusa è difficile, soprattutto per me che nonun 9, ma cerco dila squadra ed è importante saper giocare da nove. È un ruolo che ho pergli altri, e chi gioca dietro deve approfittarne, come Diego Valdés, che ha approfittato degli spazi che gli ho lasciato, gli ho detto di sfruttare il fatto che avevo due difensori che mi marcavano e lo ha fatto bene». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...