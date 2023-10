(Di venerdì 13 ottobre 2023) Accettata l'omologa per ladel. Ecco come dovrebbero procedere i due proprietari Radrizzani e Manfredi

notizie per lasul fronte societario. La sezione VII del Tribunale Civile di Genova ha dato l'ok all' omologa del piano di ristrutturazione del debito del club, passaggio fondamentale ...

Sampdoria, buone notizie. C’è l’omologa per la ristrutturazione del debito ItaSportPress

Sampdoria, Il Secolo XIX: omologa durante la sosta Gli scenari ClubDoria46.it

Così L'ex Presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha dichiarato ai microfoni di Radio Cusano Campus durante la trasmissione "Ferrero: non solo sport". L’ex patron blu-cerchiato si è soffermato a ...Accettata l'omologa per la ristrutturazione del debito. Ecco come dovrebbero procedere i due proprietari Radrizzani e Manfredi ...