Saman Abbas | si cerca la madre Considerata un' eroina che ha sacrificato la figlia

Decisione legata al ritardo nel deposito delle perizie, la prima legata agli orari delle telecamere di videosorveglianza, l'altra alle intercettazioni. Processo per l'omicidio di, udienze rinviate fino al prossimo 13 ottobre . La decisione, presa dalla Corte di Assise di Reggio Emilia, sarebbe legata, come spiega all'Adnkronos l'avvocato Liborio Cataliotti che ...

Saman Abbas, si cerca la madre. "Considerata un'eroina che ha ... ilGiornale.it

Omicidio Saman Abbas, perizia conferma: fossa scavata con badili per 6 volte Sky Tg24

La storia di Sana Cheema, uccisa dal padre e dal fratello in Pakistan per aver rifiutato un matrimonio combinato.Lucknow: Some inter-faith and inter-caste couples shared their life journey, challenges they faced while getting married and later in life during ‘Sab.