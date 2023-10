Salvini rilancia il nucleare dei ‘piccoli reattori’ Ecco perché non sono la soluzione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) A distanza di un mese, Matteoha riproposto di avviare un reattorein Italia, nel centro del suo quartiere a Milano, sostenendo che la prima produzione di energia potrebbe avvenire entro il 2032. In un precedente post, avevo spiegatoqueste dichiarazioni servano in realtà a colpire la sua stessa maggioranza e in particolare la premier Meloni e anche il ministro dell’Economia Giorgetti. Infatti, in una finanziaria che si annuncia “lacrime e sangue” sarà già molto difficile trovare le risorse già per il ponte sullo Stretto, altro suo cavallo di battaglia, figuriamoci anche per la “rinascita”italiana. Che cosa è cambiato rispetto agli annunci roboanti di settembre? Innanzitutto, in un solo mese la data di avvio si è già spostata in avanti di due anni: ora è il 2032 rispetto al 2030 ...