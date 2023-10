Salvini | nuovo attacco agli ambientalisti del ministro delle Infrastrutture | “Chi dice ‘tutto elettrico’ non capisce una beneamata fava”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Chi‘solo elettrico,, ‘auto elettriche’, ‘tir elettrici’, ‘trattori elettrici’, nonuna. Chi‘solonon sa quello che, e fa solo un vantaggio alla Cina”. È illanciato dal, Matteo, contro gli. Dal palco del Villaggio Coldiretti al Circo Massimo di Roma, il leader della Lega non ha mancato di ribadire la sua avversione per gli: “Vuoi la Tesla? Comprala. Ma non puoi mettermi fuori norma l’euro 6 diesel, che emette molto di meno rispetto all’intera catena ...