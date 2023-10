Salvadore | mister 602 panchine | il 'Mazzone dei poveri' che si ispira a Guardiola e De Zerbi

Al suo posto ci sarà Tindaroche da calciatore aveva militato nelle file rossonere ... Questo il comunicato: 'Si interrompe il rapporto di collaborazione tra il Futbol Montesacro e il...

MANDURIA - Vigilia della partita col Mesagne, mister Salvadore ... ManduriaOggi

Il Manduria batte il Mesagne calcio 1 - 0 Il Gazzettino di Brindisi

Serie B Femminile. Impegni in trasferta, nel programma ufficiale della terza di andata, per le battistrada San Salvatore (in realtà la sua gara verrà recuperata il prossimo 30 ottobre), Mercede ...Coppa Italia femminile, decisa l’avversaria della Sampdoria Women: tutti i dettagli e le date dei match La Sampdoria Women ha staccato il pass per i quarti di finale della Coppa Italia Femminile 2023/ ...