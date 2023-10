Salone del Libro | anche nel 2024 spazio ai selfpublisher

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La prossima edizione deldel, curata da Annalena Benini, sarà strutturata come un giornale con sette sezioni: Editoria, Arte, Romanzo, Romance, Leggerezza, Informazione e Cinema. Novità interessanti per l’area dedicata ai Self Publisher affidataquest’anno a Sara Speciani. Nel 2023 la Libreria del Self Publisher ha registrato la partecipazione di 170 autori, sugli oltre 700 candidati, e più di 400 titoli esposti. Un successose ci sono state alcune critiche, in particolare sui giorni di esposizione, inferiori alla durata del, e sui costi. Ma non sono cadute nel vuoto. Infatti, l’area dedicata alla vendita dei libri sarà attiva già dal primo giorno deldelsu una superficie che verrà ulteriormente ampliata a partire dalla ...