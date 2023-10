Salario minimo in appalti pubblici | il Sindaco esce dal Consiglio e fa mancare numero legale

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Caserta. È polemica dopo che ilcomunale non ha approvato la mozione presentata dal consigliere Raffaele Giovine, del Movimento Caserta Decide, per la dignità retributiva neglicomunali. La mozione, proposta dalla rete nazionale “UP – Su la testa!”, è stata condivisa da ampi pezzi della maggioranza – tra cui il Partito Democratico e Italia Viva – e avrebbe impegnato il Comune a istituire undi 10 euro lordi l’ora negli. “Ma la discussione della mozione, così importante per risolvere uno dei più grandi problemi del nostro Paese – ha spiegato Giovine – ovvero la persistenza di salari da fame anche negli, ha visto un inaccettabile comportamento delCarlo Marino, ...