Salario minimo | Brunetta | “Dato menù a Governo e Parlamento”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 13 ottobre 2023) ROMA – “In 60 giorni abbiamo risposto al presidente del Consiglio Meloni, abbiamo portato la posizione dei corpi intermedi, del sindacato, deiri di lavoro, degli esperti. In 60 giorni abbiamoun, una cassetta degli attrezzi al, poi al, per cercare di risolvere i problemi del mercato del lavoro”. E’ quanto ha detto il presidente del Cnel, Renato, ex ministro della pubblica amministrazione. E sul, in una dichiarazione rilasciata al Tg5,ha aggiunto: “Serve una molteplicità di strumenti, una ‘cassetta degli attrezzi’ specifica, mirata e settoriale per aiutare la contrattazione soprattutto per i più deboli e i più fragili. Nella casa del CNEL da sempre esiste una grande ...