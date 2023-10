Salario minimo | Brunetta contro sinistra e sindacati | «Attacchi ridicoli e incomprensibili»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) «Dopo l’approvazione a larga maggioranza del documento sul, che ho consegnato alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, si sono riversati sul Cnel una serie die francamente». Lo dichiara il presidente del Cnel, Renato. «Evidentemente qualcuno, con l’approssimarsi del voto per le europee e l’avvio della campagna elettorale, pensa di utilizzare il tema del lavoro povero per operazioni di strumentalizzazione politica. Poco male, ci siamo abituati, se non fosse – ha proseguito– che si va a colpire un organo istituzionale dello Stato, i cui compiti e funzioni sono stabilite dalla Costituzione. Forse le istituzioni meriterebbero un po’ più di rispetto. Tanto più suscitano perplessità e anche un po’ di ...