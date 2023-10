Rummenigge | «Inter | prezzo Pavard giusto! Un consiglio a Inzaghi»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 13 ottobre 2023)è stato ospite al Festival dello Sport di Trento dove, tra le altre cose, non ha risparmiato una frecciata al Milan da buon ex nerazzurro. Il dirigente del Bayern Monaco,venuto a sportmediaset.it, si concentra sull’dicon une una considerazione sull’acquisto diPERCORSO DI CRESCITA – Karl-Heinztorna sulla finale di Champions League disputata dall’contro il Manchester City: «Parto dalla finale di Champions League che ho seguito allo stadio, chiaramente facendo il tifo per l’nonostante l’amicizia con Pep Guardiola con cui ho condiviso l’avventura con il Bayern Monaco. Ero convinto che potesse vincere l’e nel momento in cui è entrato in campo ...