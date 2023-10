Rugby femminile | l’Italia regola il Giappone per 28-15 all’esordio nel WXV 2

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pronto riscatto della Nazionale italiana di, che affonda ilper 28-15 nell’incontro disputato al Danie Craven Stadium di Stellenbosch (Sudafrica) e valido quale match inaugurale della prima edizione della seconda divisione del WorldWomen’s XV. Le azzurre, oltre ad incamerare 5 punti in classifica senza concederne alle nipponiche, recuperano anche punti in termini di ranking, vendicando così il passo falso commesso contro le stesse avversarie nel Test Match giocato a Parma a fine settembre. Nel primo tempo, con maggior esperienza nel XV iniziale rispetto a quella vista in campo due settimane fa, inizia al meglio la sfida andando subito in meta: al 4? Beatrice Rigoni va a marcare e Michela Sillari converte per il 7-0....