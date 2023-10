Rudi Garcia per ora resta solo perché De Laurentiis ha raccolto rifiuti | la foga del patron crea il paradosso napoletano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nella stagione 2022/2023 Aurelio Deha massimizzato i suoi 19 anni alla guida del Napoli nel migliore dei modi: stravincendo il campionato, arrivando a toccare il punto più alto mai raggiunto in Champions e azzeccando tutte le scelte, dai collaboratori ai calciatori, fino alla capacità di non seguire gli istinti della piazza. Forse proprio quest’ultimo aspetto, discostarsi dalla pancia, sacrificando i profili più amati dai tifosi (Insigne, Mertens, Ospina e Koulibaly), assieme a un piglio silente distante dalla consueta “arteteca” (come direbbero a Napoli) ha rappresentato il segreto di una stagione da Oscar. Con quell’Oscar in mano Adl si è avviato alla stagione successiva probabilmente certo di poter bissare quei trionfi o almeno di provarci, verosimilmente sicuro in ogni caso di non ritrovarsi dopo un mese e mezzo in un cul de sac. Evitabile. Già, ...