Rottamazione cartelle 2024 | vicina la prima scadenza Calendario aggiornamento 13 OTTOBRE

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ultime notizie: si avlaimportanteimportantein arrivo per quanto riguarda la sanatoria dei debiti col Fisco. Versamento della(o unica rata) massimo entro fine mese: agli sgoccioli i termini per comunicare i cambi di importo. Una panoramica sull’argomento.laimportante: dopo la chiusura dei termini per la presentazione delle domande, caduta giorno ...