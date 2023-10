Romania vs Andorra – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Dopo il deludente pareggio contro la Bielorussia di giovedì sera, lacercherà di riprendersi controalla National Arena di Bucarest e potenzialmente di conquistare il primo posto nel Gruppo I se la Svizzera non riuscirà a battere la Bielorussia nel calcio d’inizio. Il primo incontro tra le due squadre si è concluso con una poco convincente vittoria dellaper 2-0 a fine marzo, con glini costretti a giocare in 10 uomini per mezz’ora nel secondo tempo. Il calcio di inizio divsè previsto domenica 15 ottobre alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreUn pareggio per 0-0 contro una delle due squadre di fondo classifica in ...