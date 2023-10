Roma | tensione e scontri con la polizia nella manifestazione degli studenti VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 Momenti didurante ladei collettivi della Sapienza.Quelli che oggi sono in piazza contro le riunioni dei movimenti giovanili di estrema destra in programma a. Un gruppo di manifestanti ha tentato di oltrepassare lo sbarramento dellache impediva al corteo di proseguire verso piazza Vittorio, dove è in programma un sit in di sostegno alla Palestina. Incidenti allacontro il raduno delle #destre sovraniste a. Poco dopo l’avvio del corteo, i manifestanti sono stati bloccati dallae si sono verificati #. pic.twitter.com/tgxNYwu3c2 — Local Team ...