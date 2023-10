Roma | scontri e tensioni al corteo pro Palestina tra studenti e polizia – Il video

Quelli che oggi sono in piazza contro le riunioni dei movimenti giovanili di estrema destra in programma a. Un gruppo di manifestanti ha tentato di oltrepassare lo sbarramento della polizia che impediva al corteo di proseguire verso piazza Vittorio, dove è in programma un sit in di sostegno alla ...

Roma, manifestazione pro Palestina: scontri alla Sapienza La7

Corteo degli studenti per sit-in pro palestinesi: scontri con la polizia Repubblica Roma

Venerdì a Roma ci sono stati degli scontri fra la polizia e i manifestanti durante il corteo in sostegno della Palestina e contro il raduno delle sezioni ...A Roma, presso Esperienza Europa - David Sassoli, si è svolta la cerimonia nazionale di consegna del Premio Cittadino europeo 2023. Durante l'evento, organizzato dall'Ufficio del Parlamento europeo in ...