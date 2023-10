Roma | in difesa si offre Boateng

... insieme al ministro delladel Mozambico Cristovao Artur Chume. Subito dopo è prevista la ... in serata il programma prevede la partenza di Meloni per. . . 13 ottobre 2023

Roma, tra attacco in crescita e difesa da migliorare: il bilancio alla sosta Sky Sport

Roma, emergenza difesa: piano di recupero per Smalling e si guarda a gennaio. Tutti i nomi La Gazzetta dello Sport

Il segretario della Difesa americano, Lloyd Austin, è giunto oggi in Israele in segno di solidarietà al Paese dopo il devastante attacco di Hamas che ha provocato migliaia di morti. (ANSA) ...Tra queste attacchi per la battaglia che ha seguito in difesa del fratello e minacce di morte. Le indagini sono state delegate alla polizia. Iscriviti alla newsletter ...