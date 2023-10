Roma in ansia per le condizioni di Smalling | cosa filtra in vista del match contro il Monza

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lapreoccupata per ledi. L’inglese non è ancora guarito dall’infortunio: lo scenario. Nonostante le due vittorie consecutive in campionato ed il successo in Europa League ai danni del Servetto resta basso il morale in casa. José Mourinho, ad esempio, è rimasto ferito dalle critiche ricevute e dalle voci relative ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Se fossi stata a, avrei tentato con il cinema, chissa. Ma ero a Milano e mi hanno consigliato ... "Che. Pensavo: 'Se sbaglio questo mi ammazza', e poi era bello bello". Poi il ricordo di ...

Smalling, che fai La Roma in ansia, l’inglese è ancora bloccato ai box ForzaRoma.info

Roma, da Smalling a Sanches: infortuni e ansia da ricadute - Roma ... RomaNews

Dopo Sick of Myself, per Kristoffer Borgli è il momento dell'esordio in lingua inglese: Dream Scenario, con al centro della scena un inedito Nicolas Cage ...La Roma è scesa in campo a Trigoria per la seduta di allenamento pomeridiana, sprovvista dei diversi giocatori impegnati con le nazionali (ben 14) e di… Leggi ...