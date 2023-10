Roma | imprenditore TV accusato di bancarotta fraudolenta | sequestrati beni per 4 | 8 milioni

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 ottobre 2023)– In esecuzione di un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale dihanno notificato il divieto di esercitare attività imprenditoriali e di assumerne uffici direttivi in imprese e persone giuridiche per 12 mesi a unattivo nell’editoria radiotelevisiva e a due suoi collaboratori, oltre a sequestraremobili – fra cui una Lamborghini Diablo 30° anniversario, del valore di oltre 400 mila euro – e immobili, nonché disponibilità finanziarie del valore di circa 4,8di euro. I tre sono accusati dipatrimoniale, preferenziale e documentale per aver cagionato il fallimento di una società proprietaria degli ...