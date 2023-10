Roma | alba di fuoco | maxi rogo distrugge deposito di bus

Leggi su ilfaroonline

di, colpita ancora una volta dalle fiamme. Intorno alle 5:20, infatti, unsi è propagato in via della Maglianella. Ad andare in fiamme è stato undi bus e, nello specifico, l'incendio ha colpito 5 autobus ed uno scuola-bus. Immediatamente giunti sul posto 2 Squadre dei Vigili delche, con l'ausilio di 2 autobotti, hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento. Quest'ultime sono state complesse e sono durate circa 2 ore, ma i pompieri sono comunque riusciti a mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche la Polizia di Stato, 118 e Polizia diCapitale, per quanto di loro competenza.