Rocky | Sylvester Stallone sul film della saga che odia di più | Era davvero brutto

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nel corso di una vecchia intervista tornata vitale,parlava deldiche gli piace meno. Nel corso di una sua vecchia apparizione al Friday Night with Jonathan Ross tornata virale,parlavadie in particolare del capitolo che meno gli piace, ovveroV. Durante l'intervista,dava i voti ai varie arrivato al quinto capitolo ha dichiarato: "Il quinto? Oh, zero. Era. Non ero particolarmente presente lì". L'attore - che di recente abbiamo visto tornare in un altro franchise, quello dei Mercenari - ...

Nel corso di una sua vecchia apparizione al Friday Night with Jonathan Ross tornata virale,Stallone parlava della saga die in particolare del capitolo che meno gli piace, ovveroV . Durante l'intervista, Stallone dava i voti ai vari film della saga e arrivato al ...

Rocky, Sylvester Stallone sul film della saga che odia di più: "Era ... Movieplayer

Rocky, la vera storia dietro il film con Stallone ilGiornale.it

Nel corso di una vecchia intervista tornata vitale, Stallone parlava del film della saga di Rocky che gli piace meno.Rocky has parted ways with this Hidden Hills home for $18.15 million — selling it to the Creedence Clearwater Revival co-founder for $17.2 million.