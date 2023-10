Rissa durante partita di calcio a 5 | denunciate nove persone

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGl Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lauro, a conclusione di un’attività info-investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino,, di età compresa tra 23 e 36 anni, indagati, all’esito delle indagini, del reato diin concorso, avuta luogoun incontro dia 5. L’episodio risale al decorso 7 ottobre allorquando in Marzano di Nola, presso il locale impianto sportivo era in atto l’incontro tra le compagini ASD ALWAYS Quindici e M.D.S., valevole per il campionato dilettantistico serie “C2” . Nella circostanzal’incontro per futili motivi, presumibilmente riconducibili alle reciproche offese delle opposte tifoserie, si innescava un violenta ...