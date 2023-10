Ricerca | mappati nel cervello i neuroni del linguaggio

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) –neldel. "La prima mappatura neuronale in alta risoluzione della porzione delumano preposta al, l'area di Broca", è stata realizzata da un team internazionale che in Italia ha coinvolto il Laboratorio europeo di spettroscopie non lineari (Lens) con sede a Sesto Fiorentino (Firenze). Itori italiani associati al Lens sono afferenti ai dipartimenti di Biologia, Fisica e Astronomia, e Medicina sperimentale e clinica dell'università di Firenze, oltre che all'Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale delle ricerche (Ino-Cnr). I risultati del lavoro sono pubblicati su 'Science Advances'. Il gruppo di studio – guidato per l'Italia da Francesco Saverio Pavone, docente di Fisica della ...